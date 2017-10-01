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    МВД: перед референдумом в Каталонии закрыты большинство избирательных участков

    Мадрид не признает законность проведения голосования

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Испанская полиция закрыла большинство избирательных участков перед проведением референдума по вопросу о независимости в Каталонии.

    Как передает Report, об этом сообщают в МВД Испании.

    Как пишет La Vanguardia, все помещения, в основном школы, где должно пройти голосование, заняты полицейскими - 1,3 тысячи. В еще 900 зданиях находятся сторонники референдума, они заняли их до приезда Гражданской гвардии.

    Напомним, власти Каталонии намерены провести референдум 1 октября. Однако Мадрид не признает законность проведения голосования.

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