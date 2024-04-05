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МВД Молдовы: В Кишиневе из-за пожара в лицее провели эвакуацию учащихся

МВД Молдовы: В Кишиневе из-за пожара в лицее провели эвакуацию учащихся Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 15:30
МВД Молдовы: В Кишиневе из-за пожара в лицее провели эвакуацию учащихся

Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Вызов поступил в 12.37, согласно информации, пожар произошел в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе. Для тушения пожара на место были направлены 5 бригад пожарных. По прибытии сотрудники инспектората установили, что пожар охватил полуподвальное помещение учебного заведения. Учащихся эвакуировали из здания, чтобы избежать отравления продуктами горения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания. Причина, обстоятельства и материальный ущерб будут установлены позднее.

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