МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации

Министерство внутренних дел Латвии намерено инициировать приостановку действия закона "О репатриации" из-за участившихся запросов со стороны граждан России.

Министерство внутренних дел Латвии намерено инициировать приостановку действия закона "О репатриации" из-за участившихся запросов со стороны граждан России.

Как передает Report, об этом сообщает Baltnews .

"В ведомстве отметили, что латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство «по праву репатриации", - говорится в документе.

По данным агентства, после вступления закона в силу в 1995 году "репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада" однако в прошлом году, доля получивших статус репатрианта или члена семьи репатрианта россиян достигла 81% от общего количества.