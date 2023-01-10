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МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации

МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации Министерство внутренних дел Латвии намерено инициировать приостановку действия закона "О репатриации" из-за участившихся запросов со стороны граждан России.
Другие страны
10 января 2023 г. 07:03
МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации

Министерство внутренних дел Латвии намерено инициировать приостановку действия закона "О репатриации" из-за участившихся запросов со стороны граждан России.

Как передает Report, об этом сообщает Baltnews.

"В ведомстве отметили, что латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство «по праву репатриации", - говорится в документе.

По данным агентства, после вступления закона в силу в 1995 году "репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада" однако в прошлом году, доля получивших статус репатрианта или члена семьи репатрианта россиян достигла 81% от общего количества.

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Версия на азербайджанском языке Latviya DİN repatriasiya haqqında qanunu dayandırmaq niyyətindədir

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