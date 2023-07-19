МВД Кипра заявило о возросшем потоке мигрантов из Сирии

Власти Республики Кипр фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов из Сирии.

Власти Республики Кипр фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило МВД государства.

"Министерство внутренних дел сообщает, что в последнее время произошли изменения в методах перевозчиков мигрантов, отразившиеся на числе нелегалов, которые прибывают на остров по морю. Что касается состава мигрантов, то, похоже, наблюдается тенденция к увеличению числа сирийских граждан", - говорится в заявлении ведомства.

Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну в четверг отправится в город Логроньо, где пройдет двухдневная неформальная встреча глав МВД стран ЕС. Борьба с нелегальной миграцией, как ожидается, будет одной из главных тем обсуждения. Дискуссия, в частности, сосредоточится на управлении миграционными кризисами, а также на упрощении процедур предоставления убежища и возвращения мигрантов на родину.

Остров испытывает большую миграционную нагрузку. Власти Республики Кипр заявляют о серьезных сложностях с выполнением программы ЕС по возвращению мигрантов в страны их проживания или их перемещения по договоренности в другие государства сообщества. В руководстве страны считают, что обострение ситуации во многом происходит из-за дестабилизирующей роли Турции, поскольку основная часть мигрантов прибывает в республику со стороны самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. На этом фоне правительство инициировало законопроект о создании Госкомитета по вопросам иммиграции. В число приоритетных направлений его работы входят борьба с нелегальными мигрантами и торговцами людьми, ускорение процедур рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, улучшение условий в центрах приема и размещения, интеграция в общество законно проживающих на острове граждан из третьих стран посредством использования на рынке труда их профессиональных навыков.