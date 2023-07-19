МВД Кипра заявило о возросшем потоке мигрантов из Сирии

Власти Республики Кипр фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов из Сирии.
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"Министерство внутренних дел сообщает, что в последнее время произошли изменения в методах перевозчиков мигрантов, отразившиеся на числе нелегалов, которые прибывают на остров по морю. Что касается состава мигрантов, то, похоже, наблюдается тенденция к увеличению числа сирийских граждан", - говорится в заявлении ведомства.
Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну в четверг отправится в город Логроньо, где пройдет двухдневная неформальная встреча глав МВД стран ЕС. Борьба с нелегальной миграцией, как ожидается, будет одной из главных тем обсуждения. Дискуссия, в частности, сосредоточится на управлении миграционными кризисами, а также на упрощении процедур предоставления убежища и возвращения мигрантов на родину.
Остров испытывает большую миграционную нагрузку. Власти Республики Кипр заявляют о серьезных сложностях с выполнением программы ЕС по возвращению мигрантов в страны их проживания или их перемещения по договоренности в другие государства сообщества. В руководстве страны считают, что обострение ситуации во многом происходит из-за дестабилизирующей роли Турции, поскольку основная часть мигрантов прибывает в республику со стороны самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. На этом фоне правительство инициировало законопроект о создании Госкомитета по вопросам иммиграции. В число приоритетных направлений его работы входят борьба с нелегальными мигрантами и торговцами людьми, ускорение процедур рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, улучшение условий в центрах приема и размещения, интеграция в общество законно проживающих на острове граждан из третьих стран посредством использования на рынке труда их профессиональных навыков.