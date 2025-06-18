МВД Казахстана поддерживает идею запрета на ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды

В министерстве внутренних дел Казахстана в интересах безопасности поддерживают инициативу сенаторов о запрете скрывать лица в общественных местах.

В министерстве внутренних дел Казахстана в интересах безопасности поддерживают инициативу сенаторов о запрете скрывать лица в общественных местах.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на главу МВД Ержана Саденова.

"Мы в целом поддерживаем, потому что мера направлена для безопасности. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?" - сказал Саденов журналистам в среду.

Ранее в СМИ сообщалось о предложении сенаторов внести поправки в закон "О профилактике правонарушений", запрещающие ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Исключением могут быть ситуации при исполнении требований законодательства, служебных или трудовых обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.