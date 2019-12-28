МВД Казахстана назвал причины крушения самолета в Алмате

Следствие по делу о крушении самолета авиакомпании Bek Air под Алматой среди вероятных версий причин ЧП рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отметил глава МВД Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

"Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы", - сказал он.

С воздушного судна уже изъяли самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

По информации МВД, по состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы находятся 47 пострадавших, в том числе 9 детей.

Напомним, что самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, накануне при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

Отметим, что полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. Сегодня в стране объявили общенациональный траур.