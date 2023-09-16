О нас

МВД Италии на фоне миграционного кризиса призвало ускорить предоставление помощи Тунису

МВД Италии на фоне миграционного кризиса призвало ускорить предоставление помощи Тунису Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози на фоне миграционного кризиса на острове Лампедуза призвал ускорить предоставление помощи Тунису, предусмотренной меморандумом, который был подписан между Евросоюзом и этой африканской страной.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 10:35
МВД Италии на фоне миграционного кризиса призвало ускорить предоставление помощи Тунису

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози на фоне миграционного кризиса на острове Лампедуза призвал ускорить предоставление помощи Тунису, предусмотренной меморандумом, который был подписан между Евросоюзом и этой африканской страной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Контакты с Тунисом идут ежедневно, и не только по линии МВД. Тунису необходимо помочь выстоять в той сложной социально-экономической ситуации, в которой он находится. И помощь, предусмотренная в рамках реализации меморандума между ЕС и Тунисом, который пока не действует и поэтому не принес положительных результатов, должна быть ускорена", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

В целом, по словам главы МВД, Рим "сталкивается с беспрецедентным сценарием, с чрезвычайными факторами в связи с резким увеличением числа отъезжающих, особенно из некоторых африканских стран". "В Африке много стран, которые борются с высокими ценами на зерно, серьезными политическими и экономическими кризисами, и все это создает очень сложную и трудную картину, с которой приходится иметь дело", - сказал Пьянтедози.

Он подчеркнул, что "Лампедуза находится под большим давлением", однако добавил, что ситуация не выходит у властей из-под контроля.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы.

Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi