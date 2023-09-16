МВД Италии на фоне миграционного кризиса призвало ускорить предоставление помощи Тунису

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози на фоне миграционного кризиса на острове Лампедуза призвал ускорить предоставление помощи Тунису, предусмотренной меморандумом, который был подписан между Евросоюзом и этой африканской страной.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози на фоне миграционного кризиса на острове Лампедуза призвал ускорить предоставление помощи Тунису, предусмотренной меморандумом, который был подписан между Евросоюзом и этой африканской страной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Контакты с Тунисом идут ежедневно, и не только по линии МВД. Тунису необходимо помочь выстоять в той сложной социально-экономической ситуации, в которой он находится. И помощь, предусмотренная в рамках реализации меморандума между ЕС и Тунисом, который пока не действует и поэтому не принес положительных результатов, должна быть ускорена", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

В целом, по словам главы МВД, Рим "сталкивается с беспрецедентным сценарием, с чрезвычайными факторами в связи с резким увеличением числа отъезжающих, особенно из некоторых африканских стран". "В Африке много стран, которые борются с высокими ценами на зерно, серьезными политическими и экономическими кризисами, и все это создает очень сложную и трудную картину, с которой приходится иметь дело", - сказал Пьянтедози.

Он подчеркнул, что "Лампедуза находится под большим давлением", однако добавил, что ситуация не выходит у властей из-под контроля.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы.

Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.