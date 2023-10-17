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МВД Испании решило усилить меры антитеррористической безопасности

МВД Испании решило усилить меры антитеррористической безопасности Министерство внутренних дел Испании приказало принять дополнительные меры безопасности в рамках введенного ранее четвертого уровня террористической угрозы.
Другие страны
17 октября 2023 г. 19:11
МВД Испании решило усилить меры антитеррористической безопасности

Министерство внутренних дел Испании приказало принять дополнительные меры безопасности в рамках введенного ранее четвертого уровня террористической угрозы.

Как передает Report со ссылкой на газету El Mundo, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По его информации, МВД "распорядилось внедрить несколько дополнительных мер безопасности в рамках четвертого из пяти уровней угрозы". "Среди мер следует выделить усиление средств безопасности в отдельных особо чувствительных точках на всей территории страны, а также усиление антитеррористических мер со стороны сил и органов государственной безопасности", - уточнили в МВД.

По информации газеты, министерство приняло данное решение после анализа текущей ситуации в разгар конфликта на Ближнем Востоке и после терактов во Франции и Бельгии.

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