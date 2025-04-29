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МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов

МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов Министерство внутренних дел Испании решило отменить действие объявленной из-за проблем с электроснабжением чрезвычайной ситуации в большинстве регионов страны.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 23:45
МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов

Министерство внутренних дел Испании решило отменить действие объявленной из-за проблем с электроснабжением чрезвычайной ситуации в большинстве регионов страны.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По его информации, глава МВД Фернандо Гранде-Марласка во вторник отменил объявление чрезвычайной ситуации национального интереса в шести автономных сообществах - Андалусии, Валенсии, Галисии, Кастилии-Ла-Манче, Мурсии и Риохе. Решение принято на фоне урегулирования последствий блэкаута.

"В случае Эстремадуры и Мадрида режим остается в силе, поскольку региональные правительства не запросили смягчения", - добавили в министерстве.

Напомним, что днем 28 апреля в Испании произошли масштабные перебои с электроснабжением, которые затронули авиационное и железнодорожное сообщение, а также общественный транспорт. В Мадриде не работали светофоры, не было света в аптеках, магазинах и ресторанах. Сбой также затронул Португалию и Францию. Позднее оператор испанских энергосетей Red Electrica уведомил, что 99,16% потребления электроэнергии в стране восстановлено.

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