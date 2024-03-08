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МВД Испании: 12 человек задержаны за распространение детской порнографии

МВД Испании: 12 человек задержаны за распространение детской порнографии Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, предположительно занимавшихся распространением детской порнографии, а также развращением несовершеннолетних.
Другие страны
8 марта 2024 г. 16:53
МВД Испании: 12 человек задержаны за распространение детской порнографии

Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, предположительно занимавшихся распространением детской порнографии, а также развращением несовершеннолетних.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в в сообщении МВД страны.

"Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

В результате расследования был задержан 14-летний подросток, который из своего дома в Сан-Себастьяне предположительно управлял "главным компьютером", с которого "были начаты и динамизированы преступные действия", а также мобильным телефоном, использовавшимся для распространения многочисленных видео- и фотофайлов. Отмечается, что в рамках дела, еще 44 человека находятся под следствием.

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