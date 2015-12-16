МВД Ирака: Похищенные катарские охотники не придерживались предписаний

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Похищенные в Ираке катарские охотники не придерживались предписаний МВД страны и оказались в небезопасном регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД Ирака.

Ведомство сообщило, что неизвестные похитили несколько охотников (их число не уточняется), остальных оставили в лагере.

"Охотники передвигались по отдаленной пустынной местности и не выполняли предписаний МВД о воздержании от выезда за пределы безопасных регионов", - говорится в заявлении ведомства.

МВД отмечает, что подобные инциденты вредят имиджу Ирака и у них политические и информационные цели.

Неизвестные вооруженные люди в военной одежде похитили в ночь на среду 16 катарских охотников с соколами в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции. Губернатор провинции Мутанна заявил, что похищены были 26 человек. Источник в иракской полиции ранее заявил РИА Новости, что среди похищенных - члены правящей семьи Катара.