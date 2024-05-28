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МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент

МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент Управление защиты персональных данных Греции выписало Министерству внутренних дел штраф в размере €400 тыс. за утечку персональных данных более 20 тыс. представителей греческой диаспоры за рубежом, которые без своего согласия были добавлены в рассылку пис
Другие страны
28 мая 2024 г. 18:20
МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент

Управление защиты персональных данных Греции выписало Министерству внутренних дел штраф в размере €400 тыс. за утечку персональных данных более 20 тыс. представителей греческой диаспоры за рубежом, которые без своего согласия были добавлены в рассылку писем с призывом идти голосовать на выборы в Европарламент.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По его информации, МВД Греции и евродепутату Анне-Мишель Асимакопулу предстоит выплатить €400 тыс. и €40 тыс. соответственно за утечку электронных адресов и телефонов греческих избирателей за рубежом перед выборами в Европарламент. Отмечается, что утечка содержала данные избирателей, собранные в рамках регистрации на выборы в июне 2023 года, за сбор которых несло ответственность греческое МВД. Она коснулась избирателей, проживающих в США, Австралии и странах ЕС.

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