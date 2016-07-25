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    МВД Германии: Угроза нападений в стране остается высокой

    В Германии возбуждено 59 дел на предмет наличия связей беженцев с террористическими структурами

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ После происшествий в Мюнхене и Ансбахе угроза нападений в Германии остается высокой. 

    Как  сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель МВД Германии Тобиас Плате.

    "Угроза нападения в Германии была высокой на протяжении длительного времени и остается высокой", - заявил Т.Плате.

    Наряду с этим министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер указал, что было бы неправильно подозревать всех мигрантов в сопричастности к терроризму, "даже если ведутся расследования по индивидуальным случаям".

    "На данный момент разговор идет о возбуждении 59 дел на предмет наличия связей с террористическими структурами", - подчеркнул он.

    Т.де Мезьер призвал лучше защищать границы Германии, но не мешая беженцам прибывать в страну легальным и безопасным путем - "в разумных количествах".

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