МВД Германии: Угроза нападений в стране остается высокой

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ После происшествий в Мюнхене и Ансбахе угроза нападений в Германии остается высокой.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель МВД Германии Тобиас Плате.

"Угроза нападения в Германии была высокой на протяжении длительного времени и остается высокой", - заявил Т.Плате.

Наряду с этим министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер указал, что было бы неправильно подозревать всех мигрантов в сопричастности к терроризму, "даже если ведутся расследования по индивидуальным случаям".

"На данный момент разговор идет о возбуждении 59 дел на предмет наличия связей с террористическими структурами", - подчеркнул он.

Т.де Мезьер призвал лучше защищать границы Германии, но не мешая беженцам прибывать в страну легальным и безопасным путем - "в разумных количествах".