МВД Германии предупредил об угрозе террора в преддверии рождественских ярмарок

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Угроза террористической опасности в Европе и Германии остается устойчиво высокой, это относится и к крупным публичным мероприятиям, включая рождественские ярмарки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Йоханнес Димрот.

27 ноября в Германии открываются традиционные рождественские ярмарки.

"Угроза террористической опасности в Европе, а также в Германии остается устойчиво высокой. Это относится, как мы можем сделать вывод из имеющегося в прошлом опыта, и к крупным публичным мероприятиям, включая… рождественские ярмарки", - заявил Й.Димрот на брифинге.

По его словам, на данный момент федеральные органы безопасности "ведут плотный обмен информацией" с региональными ведомствами, которые должны предпринять меры по противодействию постоянно обновляющейся ситуации в области безопасности.