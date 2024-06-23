МВД Германии предлагает увеличить долю людей с миграционным прошлым на госслужбе

Глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить законопроект, который позволил бы набирать на госслужбу больше лиц с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить законопроект, который позволил бы набирать на госслужбу больше лиц с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild со ссылкой на 22-страничный документ министерства.

По данным издания, цель законопроекта заключается в том, чтобы "отображать многообразие общества" в административных органах и "расширить участие лиц с миграционным прошлым в федеральном управлении".

Планируется, что каждое объявление о вакансии будет содержать пометку о том, что заявления о приеме на работу от таких лиц "исключительно приветствуются".

Правительство ФРГ обяжут каждые четыре года отчитываться перед Бундестагом об увеличении доли людей с миграционной историей на госслужбе, будут проводиться опросы сотрудников и мониторинг ситуации.