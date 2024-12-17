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МВД Германии подверглось кибератаке

МВД Германии подверглось кибератаке Министерство внутренних дел Германии подверглось кибератаке.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 21:57
МВД Германии подверглось кибератаке

Министерство внутренних дел Германии подверглось кибератаке.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, 14 декабря сайт МВД ФРГ был недоступен в течение нескольких часов. Представитель ведомства подтвердил Bild факт нарушения работы.

"Анализ Федерального центра информационных технологий (ITZ) показал, что причиной кратковременной недоступности сайта МВД Германии стала DDoS-атака", - заявил Bild представитель министерства.

Пока невозможно сделать какие-либо выводы по этому поводу, уточняет издание.

Напомним, что в начале ноября, представляя доклад о ситуации в сфере кибербезопасности, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер предупредила о риске увеличения кибератак в Германии на фоне нынешнего российско-украинского конфликта.

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