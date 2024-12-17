МВД Германии подверглось кибератаке

Министерство внутренних дел Германии подверглось кибератаке.
Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, 14 декабря сайт МВД ФРГ был недоступен в течение нескольких часов. Представитель ведомства подтвердил Bild факт нарушения работы.
"Анализ Федерального центра информационных технологий (ITZ) показал, что причиной кратковременной недоступности сайта МВД Германии стала DDoS-атака", - заявил Bild представитель министерства.
Пока невозможно сделать какие-либо выводы по этому поводу, уточняет издание.
Напомним, что в начале ноября, представляя доклад о ситуации в сфере кибербезопасности, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер предупредила о риске увеличения кибератак в Германии на фоне нынешнего российско-украинского конфликта.