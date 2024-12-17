МВД Германии подверглось кибератаке

Министерство внутренних дел Германии подверглось кибератаке.

Министерство внутренних дел Германии подверглось кибератаке.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, 14 декабря сайт МВД ФРГ был недоступен в течение нескольких часов. Представитель ведомства подтвердил Bild факт нарушения работы.

"Анализ Федерального центра информационных технологий (ITZ) показал, что причиной кратковременной недоступности сайта МВД Германии стала DDoS-атака", - заявил Bild представитель министерства.

Пока невозможно сделать какие-либо выводы по этому поводу, уточняет издание.

Напомним, что в начале ноября, представляя доклад о ситуации в сфере кибербезопасности, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер предупредила о риске увеличения кибератак в Германии на фоне нынешнего российско-украинского конфликта.