МВД Германии: Новогодние преступления в Кельне злят и шокируют

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Нельзя объявлять всех беженцев в ФРГ преступниками из-за новогодних преступлений в Кельне, которые стали чрезвычайной ситуацией, которая злит и шокирует".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер.

"Нельзя делать из этого выводы, что все беженцы – это преступники. Необходимо услышать позицию общества о том, что мы не допустим, что люди, которые из-за преследования, из-за нападений бежали сюда, будут заклеймены таким образом. Это задача не только полиции и главы МВД, это задача всех ответственных сил в обществе", - сказал Егер, добавив, что события в Кельне "стали чрезвычайной ситуацией, которая… шокирует меня, злит меня, но не приводит к тому, чтобы снять с меня желание и впредь нести ответственность за эту страну".

По словам Егера, он также возмущен обращением с потерпевшими в Кельне, которому они подверглись в полицейских участках.

"Не может быть, не должно быть такого, что женщины, которые стали жертвами подобных нападений, в состоянии эмоций, шока, направляются в полицейские участки, где они в течение часов должны давать показания для того, чтобы возбудить уголовное дело", - сказал Егер, добавив, что "это один из пунктов нашей критики".