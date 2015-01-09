МВД Франции: жандармерия начала переговоры об освобождении заложников

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Французская жандармерия начала переговоры с подозреваемыми террористами, забаррикадировавшимися в здании типографии близ городка Даммартен-ан-Гоэль. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил официальный представитель МВД страны Пьер-Анри Бранде.

По его словам, "практически точно известно", что террористами, взявшими заложников, являются братья Шериф и Саид Куаши.

На место прибыла ударная группа жандармерии по борьбе с терроризмом GIGN.

Рядом с Даммартен-ан-Гоэль приземлились три тяжелых вертолета, один из которых относится к подразделению GIGN.

Напомним, братья Шериф и Саид Куаши подозреваются в причастности к нападению на редакцию сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже 7 января.