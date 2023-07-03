МВД Франции: Во время тушения подожженных автомобилей погиб пожарник

В пригороде Парижа погиб пожарный во время тушения подожженных автомобилей.

В пригороде Парижа погиб пожарный во время тушения подожженных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Этой ночью 24-летний капрал пожарной бригады скончался во время борьбы с огнем на подземной парковке в Сен-Дени, где горели несколько автомобилей", - сообщил министр.

По данным местных СМИ, автомобили были подожжены участниками беспорядков, которые не утихают во Франции шестую ночь подряд. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования.