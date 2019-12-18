МВД Франции: участие в протестах против пенсионной реформы приняли 615 тыс. человек

Число участников митингов и акций протеста достигло во вторник во Франции 615 тыс., из них в Париже - 76 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные сообщило министерство внутренних дел страны. При этом, согласно подсчетам независимого центра мониторинга Occurrence, в Париже во вторник участие в акциях приняли 72,5 тыс. человек. Один из организаторов столичных манифестаций, профсоюз Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) приводит данные о 350 тыс. демонстрантов в Париже и 1,8 млн - по всей стране. Однако данные ВКТ традиционно расходятся с МВД и с независимыми мониторинговыми структурами, причем иногда в несколько раз.

В Париже в преддверии манифестации полиция и жандармерия провели более 3759 превентивных проверок. Около двух десятков человек были задержаны. Крупная колонна манифестантов прошла в северной части столицы от площади Республики до площади Нации. В ходе шествия радикалы из "Черного блока" начали нападать на полицию, бросая в ее сотрудников камни и бутылки. Силы правопорядка в ответ применили слезоточивый газ и задержали, по разным данным, от 9 до 13 человек.

Напомним, что массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, которую в тот день поддержали врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы.