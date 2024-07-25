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МВД Франции сообщило о росте преступности вблизи олимпийских объектов

МВД Франции сообщило о росте преступности вблизи олимпийских объектов Французские правоохранительные органы зафиксировали увеличение числа преступлений, в том числе нападений и краж, рядом с олимпийскими объектами в регионе Иль-де-Франс.
Другие страны
25 июля 2024 г. 23:07
МВД Франции сообщило о росте преступности вблизи олимпийских объектов

Французские правоохранительные органы зафиксировали увеличение числа преступлений, в том числе нападений и краж, рядом с олимпийскими объектами в регионе Иль-де-Франс.

Как передает Report, об этом говорится в докладе статистической службы (SSMSI) МВД Франции, который охватывает период с 15 по 21 июля и содержит сравнение с показателями за предшествующую неделю.

Согласно документу, количество оскорблений представителей власти и нападений на них в этих районах увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей, на 12% выросло количество краж с применением насилия, на 11% чаще происходили драки, на 3% чаще фиксировались случаи употребления наркотиков.

Отмечается также, что за пределами соседствующих с олимпийскими объектами районов на 8% выросло число краж, связанных с автомобилями.

В докладе подчеркивается, что эти цифры не являются окончательными и могут быть позже пересмотрены, поскольку жалобы не всегда подаются сразу после совершения преступлений. Точные данные о количестве совершенных преступлений не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Fransa DİN: Olimpiya obyektləri yaxınlığında hücum və oğurluqlar artıb

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