МВД Франции сообщил о двукратном росте количества антисемитских актов в стране

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о троекратном увеличении количества актов антисемитизма в республике за год.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о троекратном увеличении количества актов антисемитизма в республике за год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова главы МВД радиостанция France Info.

"С осени прошлого года количество антисемитских актов выросло втрое, в первой половине 2024 года оно составило 887", - сообщила радиостанция.

При этом в первой половине 2023 года в стране было совершено 304 акта антисемитизма. Франция, считает министр, сталкивается с "чрезвычайно сильной волной антисемитизма".

В мае вооруженный ножом злоумышленник совершил поджог синагоги в Руане.