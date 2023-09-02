МВД Франции привлекут к обеспечению соблюдения запрета на мусульманскую одежду в школах

Министерство внутренних дел Франции привлекут к обеспечению соблюдения запрета на ношение абайи и камиса - традиционной женской и мужской мусульманской одежды.
Как передает
"Сотрудники МВД будут работать вместе с учителями и министром национального образования, чтобы обеспечить установленное в республике правило", - подчеркнул министр.
Он добавил, что считает правильным решение "запретить религиозные предметы гардероба в школах".
Напомним, что ранее министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь заявил, что власти с нового учебного года. Он пояснил, что это правило будет распространяться не только на девочек, но и на мальчиков - камис также будет запрещен. Атталь добавил, что преподаватели не пустят в класс детей, пришедших на занятие в такой одежде.
Позднее ООН раскритиковала Францию за данное решение. "В соответствии с международными стандартами в области прав человека ограничения на проявления религии или убеждений, включая выбор одежды, допускаются только в очень ограниченных обстоятельствах - включая общественную безопасность, общественный порядок, здоровье или нравственность населения", - сказала на брифинге в Женеве представитель УВКПЧ Марта Уртадо.