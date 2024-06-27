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МВД Франции предупредил о рисках в сфере безопасности во время выборов

МВД Франции предупредил о рисках в сфере безопасности во время выборов МВД Франции предупредил о рисках для безопасности, в частности об угрозе терроризма, во время досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
Другие страны
27 июня 2024 г. 17:24
МВД Франции предупредил о рисках в сфере безопасности во время выборов

МВД Франции предупредил о рисках для безопасности, в частности об угрозе терроризма, во время досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В ведомстве отметили, что голосование пройдет на фоне "многочисленных угроз для безопасности", "опасность терактов остается чрезвычайно высокой". Правоохранительные органы также допускают "кибератаки и манипуляцию информацией в социальных сетях".

При этом в МВД указали на возросшие нагрузки на личный состав правоохранительных органов в тех департаментах, где в настоящий момент проходит эстафета олимпийского огня.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур голосования на досрочных парламентских выборах пройдет 30 июня, второй - 7 июля.

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