МВД Франции предупредил о рисках в сфере безопасности во время выборов

МВД Франции предупредил о рисках для безопасности, в частности об угрозе терроризма, во время досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

МВД Франции предупредил о рисках для безопасности, в частности об угрозе терроризма, во время досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В ведомстве отметили, что голосование пройдет на фоне "многочисленных угроз для безопасности", "опасность терактов остается чрезвычайно высокой". Правоохранительные органы также допускают "кибератаки и манипуляцию информацией в социальных сетях".

При этом в МВД указали на возросшие нагрузки на личный состав правоохранительных органов в тех департаментах, где в настоящий момент проходит эстафета олимпийского огня.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур голосования на досрочных парламентских выборах пройдет 30 июня, второй - 7 июля.