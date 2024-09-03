О нас

В МВД Франции подтвердили гибель 12 нелегалов при крушении лодки в Ла-Манше

В МВД Франции подтвердили гибель 12 нелегалов при крушении лодки в Ла-Манше Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о гибели 12 человек в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами в водах пролива Ла-Манш.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 21:51
В МВД Франции подтвердили гибель 12 нелегалов при крушении лодки в Ла-Манше

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о гибели 12 человек в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами в водах пролива Ла-Манш.

Как передает Report, его заявление для прессы в коммуне Булонь-сюр-Мер транслировал телеканал LCI.

"К сожалению, 12 человек погибли, еще двое в критическом состоянии. Насколько я знаю, среди спасенных около десятка женщин, некоторые из них - несовершеннолетние", - сказал Дарманен.

По его словам, в общей сложности 70 нелегалов попытались отправиться на одной лодке из Франции в Великобританию.

Точные причины произошедшего пока не установлены. Отмечается, что с самого утра на этом берегу пролива продолжалась масштабная спасательная операция, в которой участвовали лодки береговой охраны и рыбаков, а также несколько вертолетов. Мэр коммуны Портель закрыл для посещения местный пляж, чтобы облегчить доставку пострадавших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi