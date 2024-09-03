В МВД Франции подтвердили гибель 12 нелегалов при крушении лодки в Ла-Манше

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о гибели 12 человек в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами в водах пролива Ла-Манш.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о гибели 12 человек в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами в водах пролива Ла-Манш.

Как передает Report , его заявление для прессы в коммуне Булонь-сюр-Мер транслировал телеканал LCI.

"К сожалению, 12 человек погибли, еще двое в критическом состоянии. Насколько я знаю, среди спасенных около десятка женщин, некоторые из них - несовершеннолетние", - сказал Дарманен.

По его словам, в общей сложности 70 нелегалов попытались отправиться на одной лодке из Франции в Великобританию.

Точные причины произошедшего пока не установлены. Отмечается, что с самого утра на этом берегу пролива продолжалась масштабная спасательная операция, в которой участвовали лодки береговой охраны и рыбаков, а также несколько вертолетов. Мэр коммуны Портель закрыл для посещения местный пляж, чтобы облегчить доставку пострадавших.