МВД Франции опасается беспорядков после завершения парламентских выборов

Министерство внутренних дел Франции опасается массовых беспорядков после завершения второго тура досрочных парламентских выборов, которые могут продлиться несколько дней.

Министерство внутренних дел Франции опасается массовых беспорядков после завершения второго тура досрочных парламентских выборов, которые могут продлиться несколько дней.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Есть все основания полагать, что в воскресенье ситуация может выйти из-под контроля. В первую очередь речь об акции в 20:00 перед Национальным собранием (нижняя палата парламента), которую я потребовал запретить. Есть вероятность, что ультралевые активисты организуют беспорядки. Кроме того, возможны вспышки насилия и в других городах, в частности в Лионе, Ренне и Нанте, где сконцентрированы ультраправые и ультралевые активисты", - сказал он.

Министр в связи с этим распорядился задействовать 30 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на улицах французских городов, из которых 5 тыс. будут дежурить в Париже и пригородах. По его словам, самым напряженным будет период непосредственно после завершения голосования в ночь с воскресенья на понедельник. "Но если нам придется продержаться 2-3 дня, мы продержимся 2-3 дня", - добавил он.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон решил распустить Национальное собрание в связи с поражением своих сторонников на выборах в Европарламент. По результатам первого тура внеочередных выборов в Нацсобрание, состоявшегося 30 июня, партия "Национальное объединение" вышла вперед с 33% голосов. Альянс левых "Новый народный фронт" получил 28% голосов, тогда как президентская коалиция "Вместе за республику" набрала 20% голосов. Определяющим станет второй тур, который пройдет 7 июля.