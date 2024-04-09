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МВД Франции: Около 220 тыс. человек обязаны иметь пропуск на въезд в центр Парижа перед ОИ

МВД Франции: Около 220 тыс. человек обязаны иметь пропуск на въезд в центр Парижа перед ОИ По меньшей мере 220 тыс. человек будут обязаны получить пропуск с QR-кодом, разрешающий въезд в центр Парижа в течение недели, предшествующей церемонии открытия Олимпиады.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 18:56
МВД Франции: Около 220 тыс. человек обязаны иметь пропуск на въезд в центр Парижа перед ОИ

По меньшей мере 220 тыс. человек будут обязаны получить пропуск с QR-кодом, разрешающий въезд в центр Парижа в течение недели, предшествующей церемонии открытия Олимпиады.

Как cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Как отметил глава ведомства, мера будет распространяться на жителей и работников центральных кварталов, примыкающих к Сене, а также территорий вокруг музеев и вокзалов.

"С 10 мая около 20 тыс. жителей, а также работникам организаций, расположенных в этой антитеррористической зоне, будет необходимо зарегистрироваться на специальном сайте", - сказал Дарманен журналистам.

При этом министр подчеркнул, что пересечь Париж без заезда в эти зоны можно будет и без получения QR-кода.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Fransa DİN: Olimpiya Oyunlarından əvvəl Parisin mərkəzinə daxil olmaq üçün icazə istəniləcək

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