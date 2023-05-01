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МВД Франции оценило число участников акций протеста в почти 800 тыс.

МВД Франции оценило число участников акций протеста в почти 800 тыс. Около 782 тыс. человек приняли участие в приуроченных ко Дню труда акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции, при этом на столичные улицы вышли около 112 тыс. человек.
Другие страны
1 мая 2023 г. 21:08
МВД Франции оценило число участников акций протеста в почти 800 тыс.

Около 782 тыс. человек приняли участие в приуроченных ко Дню труда акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции, при этом на улицы Парижа вышли около 112 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телеканал BFM со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил о значительно более активном участии жителей страны в первомайских манифестациях. Так, по информации этого профцентра, на улицы французских городов вышли протестовать 2,3 млн человек, из которых 550 тыс. присутствовали на демонстрации в столице.

МВД сообщило о задержании по меньшей мере 180 человек по всей республике в ходе манифестаций, из них 60 правонарушителей были задержаны в Париже. На акции в столице один полицейский получил сильные ожоги.

По данным BFM, в Лионе ранения в ходе столкновений получили 22 человека, среди которых 16 полицейских.

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