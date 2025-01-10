МВД Франции: Алжир отказом принять высланного блогера хочет унизить Париж

Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера.

Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявил глава МВД Франции Бруно Ретайо.

"В случае с Алжиром мы подошли к чрезвычайно тревожному порогу. Мы должны изучить все имеющиеся в нашем распоряжении средства в отношении Алжира", - добавил Ретайо, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения политики высылки совершивших правонарушения иностранцев.

Он заявил о возможности сокращения числа выдаваемых алжирцам виз, а также сокращении финансовой помощи Алжиру. На данный момент она составляет €131,79 млн, "что для страны с ВВП в €240 млрд евро является каплей в море".

Ранее Алжир отказался принять назад блогера Doualemn, которого власти Франции распорядились выслать из страны.

Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео.