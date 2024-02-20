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МВД Финляндии намерено сократить срок действия ВНЖ для беженцев

МВД Финляндии намерено сократить срок действия ВНЖ для беженцев Министерство внутренних дел Финляндии представило во вторник законопроект, сокращающий период действия вида на жительство беженцев, а также упрощающий аннулирование ранее выданных разрешений на проживание в стране.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 18:20
МВД Финляндии намерено сократить срок действия ВНЖ для беженцев

Министерство внутренних дел Финляндии представило во вторник законопроект, сокращающий период действия вида на жительство беженцев, а также упрощающий аннулирование ранее выданных разрешений на проживание в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Согласно предложению, первый вид на жительство, выдаваемый на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо нынешних четырех лет. Статус беженца также может быть отменен, если иностранец может считаться опасным для национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление и, следовательно, представляет опасность для общества", - говорится в сообщении МВД Финляндии.

Это как минимум второй ужесточающий законопроект, связанный с беженцами, вынесенный МВД на обсуждение за последние 10 дней.

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