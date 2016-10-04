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    МВД Египта заявило о ликвидации одного из главарей "Братьев-мусульман"

    Камаль возглавлял боевое крыло движения

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ МВД Египта заявило о ликвидации одного из главарей запрещенной в АРЕ исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммеда Камаля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Камаль возглавлял боевое крыло движения. Ранее Камал был заочно приговорен к пожизненному заключению.

    Кроме того, по данным агентства, был ликвидирован еще один член исламистского движения.

    Исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" признана в Египте террористической организацией.

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