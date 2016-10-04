МВД Египта заявило о ликвидации одного из главарей "Братьев-мусульман"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ МВД Египта заявило о ликвидации одного из главарей запрещенной в АРЕ исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммеда Камаля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Камаль возглавлял боевое крыло движения. Ранее Камал был заочно приговорен к пожизненному заключению.

Кроме того, по данным агентства, был ликвидирован еще один член исламистского движения.

Исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" признана в Египте террористической организацией.