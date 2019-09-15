МВД Египта объявило о ликвидации террористической группы на Синайском полуострове

Террористическая группа, готовившая атаки на военнослужащих и полицейских, обезврежена на Синайском полуострове.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье МВД Египта.

По информации ведомства, в районе Гальбана на севере Синая ликвидировано несколько боевиков, которые, согласно разведданным, получали инструкции от находящихся за рубежом главарей бандформирований и планировали совершение теракта. В ходе перестрелки ранения получили два офицера полиции.