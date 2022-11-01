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МВД Чехии: Вернувшиеся домой украинские беженцы могут перезимовать в ЕС

МВД Чехии: Вернувшиеся домой украинские беженцы могут перезимовать в ЕС Украинские беженцы, которые имеют временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 20:09
МВД Чехии: Вернувшиеся домой украинские беженцы могут перезимовать в ЕС

Украинские беженцы, которые имеют временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, однако часть из них уже вернулась домой.

"Если кто-то уехал в Украину, но получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться на зиму в Украине", - добавил Ракушан.

Министр добавил, что если украинцы вернутся, то общее количество беженцев в ЕС может вырасти до пяти миллионов. При этом Чехия может принять не более полумиллиона человек.

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Версия на английском языке Czech minister: Ukrainian refugees who returned home can come back to EU to spend winter

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