МВД Чехии: По делу о поджоге на территории оружейного завода задержаны пять человек

В связи с недавним поджогом оружейного завода LPP Holding в чешском Пардубице арестованы пять человек.

Как передает Report со ссылкой на Česke Noviny, об этом заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Матушем Шутаем Эштоком.

"На месте происшествия было больше злоумышленников. Сегодня из них мы арестовали пять человек", – сказал Метнар.

Метнар поблагодарил Словакию за арест подозреваемой по данному делу, которое чешская полиция расследует как теракт.

Ранее в заявлении чешской полиции сообщалось, что гражданка США была арестована в Словакии. На прошлой неделе суд Братиславы отправил ее под стражу в рамках экстрадиционной процедуры, в ходе которой будет принято решение о ее передаче чешским властям.

20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction.