​МВД Боливии: Дети Моралеса покинули страну

Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо улетели в Аргентину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава МВД республики Артуро Мурильо.

"Выполняя указания президента Жанин Аньес, мы предоставили все гарантии безопасности детям Эво Моралеса, чтобы они выехали из страны. Сегодня утром они сели на самолет авиакомпании Latam", - написал он в Twitter.

К сообщению он приложил фотографии посадочных билетов дочери и сына Моралеса, в которых указано, что самолет летит в столицу Аргентины. "Дети не отвечают за преступления родителей", - добавил Мурильо.

Ранее глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила, что Эвалис Моралес Альварадо отказалась от политической эмиграции в Мексику.