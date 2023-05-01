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МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора республики

МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора республики Взрыв произошел на пути следования кортежа главного прокурора Ивана Гешева в понедельник, никто не пострадал
Другие страны
1 мая 2023 г. 17:40
МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора республики

На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

"Взрыв произошел рядом с машиной главного прокурора. Взрывное устройство было установлено таким образом, чтобы убивать, оно содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы, в результате его детонации образовалась воронка диаметром около 3 м и глубиной около 40 см", - сказал Сарафов.

Главный комиссар МВД Болгарии Петар Тодоров сообщил на брифинге, что в министерстве сформирован оперативный штаб под руководством главы ведомства Ивана Демерджиева, в него также включены представители Национальной службы охраны, Государственного агентства национальной безопасности других специальных служб.

"Во вторник премьер-министр технического правительства Гылыб Донев проведет специальное совещание, где вся полученная информация будет обобщена, будут предприняты необходимые действия", - дополнил Тодоров.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan baş prokurorunun kortejinin keçdiyi yolda partlayış olub

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