МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше

Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе, которые являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе, которые являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на Польское радио, об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

"Мы осознаем, что президент Беларуси Александр Лукашенко захочет вмешаться в выборы в стране, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации", – сказал Вонсик.

Он отметил, что Латвия также видит угрозу безопасности на совместной с Беларусью границе и усиливает ее охрану.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что планируется перебросить на границу с Беларусью до 10 тыс. дополнительных военных для поддержки Пограничной службы.