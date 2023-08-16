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МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше

МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе, которые являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.
Другие страны
16 августа 2023 г. 16:24
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше

Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе, которые являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на Польское радио, об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

"Мы осознаем, что президент Беларуси Александр Лукашенко захочет вмешаться в выборы в стране, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации", – сказал Вонсик.

Он отметил, что Латвия также видит угрозу безопасности на совместной с Беларусью границе и усиливает ее охрану.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что планируется перебросить на границу с Беларусью до 10 тыс. дополнительных военных для поддержки Пограничной службы.

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Версия на азербайджанском языке Polşa DİN: “Belarus ölkəmizdə sabitliyi pozmağa çalışır”

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