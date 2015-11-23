Бельгия может подключиться к операции против ИГ в Сирии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Бельгия не исключает подключение военных сил к широкой международной антитеррористической коалиции по Сирии.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Ян Ямбон.

"Я не закрываю дверь, но это надо делать с коалицией и при наличии международного решения", - заявил Ямбон в эфире телерадиокомпании RTL, отвечая на вопрос о возможности участия Бельгии в военной операции против "Исламского государства" в Сирии.

По словам Ямбона, решение может быть принято в ближайшие дни, "но ясно, что подлинная проблема находится в Сирии, и надо решать там".