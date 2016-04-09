​МВД Австрии намерено лишить владельца права собственности на дом Гитлера

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность лишить частного владельца права собственности на дом, где родился Адольф Гитлер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет о трехэтажном доме семьи Поммер в городе Браунау-ам-Инн, где в 1889 году родился будущий диктатор фашистского режима. Министерство внутренних дел страны с 1972 года являлось арендатором, а затем вело безуспешные переговоры с владельцем по выкупу дома. Он использовался для школьных занятий и как городская библиотека, а после прекращения аренды властей в нем открывались мастерские и центр для людей с ограниченными возможностями. С 2011 года дом, аренда которого стоит порядка 4 тысяч 800 евро в месяц, пустует.

"Министерство решило изучить путь экспроприации в рамках соответствующих правовых действий. Лишение права собственности - единственный путь, чтобы исключить использование дома в целях национал-социализма", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Карла-Ханса Грундбока.

По его словам, владелица дома получит компенсацию.