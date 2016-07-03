​МВД: атаку в Дакке устроили местные боевики, а не террористы ИГИЛ

Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ Боевики, по вине которых погибли 20 человек в ресторане в столице Бангладеш Дакке, были членами местной террористической группировки и не являлись последователями ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МВД страны.

"Они являются членами "Джамаатуль Муджахидин Бангладеш" (JMB)", — заявил агентству министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

"Они не имеют никаких связей с ИГИЛ", — добавил он.

Вооруженные террористы вечером в минувшую пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки. В субботу утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки, 20 заложников погибли. Ответственность за нападение, по сообщениям СМИ, взяли на себя боевики ИГИЛ.