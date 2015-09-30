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    ​МВД Афганистана: Почти 150 боевиков уничтожены за последние сутки

    Операции прошли в провинциях Нангархар, Лагман, Баглан, Кандагар, Забуль, Урузган, Логар, Тахар, Пактия и Фарах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Афганская национальная полиция в ходе совместных антитеррористических операций с национальной армией и национальным директоратом безопасности ликвидировала 148 боевиков в ряде афганских провинций за последние сутки, еще 120 боевиков получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД страны.

    Операции прошли в провинциях Нангархар, Лагман, Баглан, Кандагар, Забуль, Урузган, Логар, Тахар, Пактия и Фарах.

    Сотрудникам национальной полиции также удалось изъять у боевиков запасы легкого и тяжелого вооружения.

    На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.

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