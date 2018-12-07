Музыкант Пит Шелли умер в возрасте 63 лет

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Один из музыкантов британской группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его менеджеров, передает Report.
«С большой печалью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из самых влиятельных и плодовитых авторов в Великобритании и соучредителя оригинальной панк-группы Buzzcocks», — указывается в заявлении. О том, что стало причиной его смерти, не сообщается.
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