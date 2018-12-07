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    Музыкант Пит Шелли умер в возрасте 63 лет

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/  Один из музыкантов британской группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его менеджеров, передает Report. 

    «С большой печалью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из самых влиятельных и плодовитых авторов в Великобритании и соучредителя оригинальной панк-группы Buzzcocks», — указывается в заявлении. О том, что стало причиной его смерти, не сообщается.

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