Музыкант Пит Шелли умер в возрасте 63 лет

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Один из музыкантов британской группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его менеджеров, передает Report.

«С большой печалью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из самых влиятельных и плодовитых авторов в Великобритании и соучредителя оригинальной панк-группы Buzzcocks», — указывается в заявлении. О том, что стало причиной его смерти, не сообщается.