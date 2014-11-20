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    ​Мужчина задержан при попытке проникнуть в Белый дом

    Задержанному предъявлено обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Жителя американского штата Айова задержали при попытке проникнуть в Белый дом в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Pressсо ссылкой на секретную службу США.

    Как отмечается, 41-летний Ар Джей Кафим был задержан после того, как подошел к офицеру и сказал, что «некто в штате Айова сказал ему пойти в Белый дом».

    После этого мужчина показал агентам секретной службы свой автомобиль, припаркованный неподалеку. В машине были обнаружены винтовка, боеприпасы и нож.

    Задержанному предъявлено обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

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