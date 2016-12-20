Мужчина в Цюрихе открыл стрельбу по молившимся в мечети

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина в Цюрихе открыл огонь по людям, которые молились в местном исламском центре.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, по данным полиции, трое мужчин получили серьезные ранения.

Сейчас полиция ищет нападавшего, которому удалось сбежать с места стрельбы.

СМИ сообщают, что улицы Цюриха патрулируют полицейские с собаками. По словам очевидцев, нападение совершил мужчина, которому было около 30 лет. Он был одет в темную одежду.

Рядом со зданием исламского центра было найдено тело. Пока не ясно, связано ли это сообщение как-то со стрельбой в самом здании. Полиция заявила, что ведет расследование причин произошедшего.