Мужчина в Англии арестован за содействие российской разведке

Жителю города Харлоу в восточной Англии предъявлены обвинения в содействии российской разведке.

Жителю города Харлоу в восточной Англии предъявлены обвинения в содействии российской разведке.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на лондонскую полицию.

Согласно сообщению, 64-летний Говард Майкл Филлипс был арестован контртеррористической полицией в центре Лондона. Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Также в рамках этого дела полиция провела обыски по двум адресам в Хартфордшире и Эссексе.

Лондонская полиция сообщила, что более широкой угрозы обществу в рамках этого дела не предполагается. Также этот арест не связан с другими расследованиями и обвинениями, предъявленными согласно принятому в 2023 году Закону о национальной безопасности.

Филлипс был арестован в соответствии с положением этого закона, позволяющим полиции задерживать людей без ордера, если у нее есть приемлемые основания подозревать их в том, что они участвуют в "деятельности, связанной с угрозой со стороны иностранной державы".

Полиция не раскрыла подробности действий подозреваемого, однако квалифицирует их как "материальное содействие иностранной разведывательной службе в ведении деятельности, связанной с Соединенным Королевством".