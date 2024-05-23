Мужчина в Англии арестован за содействие российской разведке

Жителю города Харлоу в восточной Англии предъявлены обвинения в содействии российской разведке.
Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на лондонскую полицию.
Согласно сообщению, 64-летний Говард Майкл Филлипс был арестован контртеррористической полицией в центре Лондона. Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.
Также в рамках этого дела полиция провела обыски по двум адресам в Хартфордшире и Эссексе.
Лондонская полиция сообщила, что более широкой угрозы обществу в рамках этого дела не предполагается. Также этот арест не связан с другими расследованиями и обвинениями, предъявленными согласно принятому в 2023 году Закону о национальной безопасности.
Филлипс был арестован в соответствии с положением этого закона, позволяющим полиции задерживать людей без ордера, если у нее есть приемлемые основания подозревать их в том, что они участвуют в "деятельности, связанной с угрозой со стороны иностранной державы".
Полиция не раскрыла подробности действий подозреваемого, однако квалифицирует их как "материальное содействие иностранной разведывательной службе в ведении деятельности, связанной с Соединенным Королевством".