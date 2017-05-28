Мужчина устроил резню в китайской провинции Гуйчжоу, шесть человек скончались

© Foto: Live-news-today.com

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Мужчина устроил резню на улице в городском округе Чженнинь китайской провинции Гуйчжоу, шесть человек скончались, еще 12 получили ножевые ранения разной тяжести.

Как передает Report, об этом сообщает газета Beijing news.

Отмечается, что нападение случилось в воскресенье во второй половине дня и продолжалось около пяти минут, после чего нападавшего задержали сотрудники местной полиции.

Причины нападения пока неизвестны, однако отмечается, что, по предварительным данным, у мужчины есть психические отклонения.