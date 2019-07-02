​Мужчина упал из самолета в Лондон

Мужчина выпал из летящего в небе над Лондоном самолета и погиб.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британской полиции.

По их данным, человек выпал из отсека шасси во время полета. После проведенных в Лондоне поисков, его тело нашли на юге городе во дворе частного дома в районе Клэпам. Теперь медикам и полиции предстоит установить личность погибшего, однако его тело сильно пострадало при падении.

В полиции считают, что мужчина мог быть «безбилетником». Другого объяснения его нахождения в отсеке шасси у полицейских пока нет.

В настоящее время правоохранительные органы Британии устанавливают всю картину случившегося.