Мужчина сбросил чужого ребенка с третьего этажа парковки в ТЦ

В США, в городе Миннеаполис (штат Миннесота) молодой человек сбросил с третьего этажа парковки чужого пятилетнего ребенка.

Как передает Report, об этом сообщили американские СМИ.

По данным издания, мужчина подошел к малышу, поднял и сбросил его. Мать ребенка, увидев это, стала кричать.

Отмечается, что прибывшие медики сообщили, что пятилетний мальчик жив. Его госпитализировали.

24-летнего подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. В настоящее время выясняются причины его поступка.