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Мужчина сбросил чужого ребенка с третьего этажа парковки в ТЦ

Мужчина сбросил чужого ребенка с третьего этажа парковки в ТЦ

В США, в городе Миннеаполис (штат Миннесота) молодой человек сбросил с третьего этажа парковки чужого пятилетнего ребенка. 

Как передает Report, об этом сообщили американские СМИ.

По данным издания, мужчина подошел к малышу, поднял и сбросил его. Мать ребенка, увидев это, стала кричать. 

Отмечается, что прибывшие медики сообщили, что пятилетний мальчик жив. Его госпитализировали.

24-летнего подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. В настоящее время выясняются причины его поступка.

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