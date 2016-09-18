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    Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Миннесоте

    Полиция застрелила подозреваемого в здании торгового центра

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина в ночь на воскресенье напал с ножом на посетителей торгового центра города Сент-Клауд в штате Миннесота и ранил как минимум восьмерых человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Полиция застрелила подозреваемого в здании торгового центра. Нескольких раненных посетителей госпитализировали.

    По предварительным данным, нападавший был одет в форму полиции и охраны магазина.

    Также поступали сведения о звуках выстрелов в здании во время нападения.

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