Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета The Telegraph.

В результате атаки ранены три человека.

Стражи порядка задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.