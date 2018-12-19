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    Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

    Стражи порядка задержали нападавшего

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета The Telegraph.

    В результате атаки ранены три человека. 

    Стражи порядка задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

    "Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.

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